Kabaretki i inne ciekawe dodatki

Co będziemy nosić wiosną 2019? Zwierzęcy wzór wężowy, który królował już podczas zimowych pokazów mody nie zchodzi z okładek czasopism o modzie. Zestawiony z beżowym trenczem czy rajstopami kabaretkami małe oczka sprawi, że będziesz wyglądać modnie podczas pierwszych ciepłych, wiosennych dni. Co jeszcze warto kupić by Twoje stylizacje idealnie odnalazły się w trendach?

Rajstopy kabaretki małe oczka - z czym je zestawić?

Projektanci stawiają na sprany jeans. Nosimy go od stóp do głów zestawiając na przykład jeansową spódniczkę, rajstopy kabaretki małe oczka z jeansową kataną. Kabaretki równie dobrze zaprezentują się w połączeniu z botkami skarpetowymi, których popularność rośnie z miesiąca na miesiąc. Jeśli jesteś fanką sukienkek postaw na te z wzorem francuskiej kraty lub w kolorze pistacjowym, który mianowany został topowym, wiosennym odcieniem. Do stylizacji dodaj okulary przeciwsłoneczne z małymi szkłami - czarne lub czerwone. Modne będą również beże i brązy - to opcja dla fanet klasyki i elegancji. Zwróć także uwagę na kwieciste sukienki oraz plecione bluzki rodem z lat 70-tych.