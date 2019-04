Stroje i moda plażowa

Z sezonu na sezon moda zmienia się, często inspirując się minionymi latami. Tak jest właśnie w przypadku sezonu wiosna/ lato 2019. Co będziemy nosić na plaży? Zdecydowanie stawiamy na zieleń. Szczególnie neonowy odcień zieleni rodem z lat 80 króluje na wybiegach, ulicach i plażach! Doskonale podkreśli naszą opaleniznę. Najmodniejszy kolorem sezonu okrzyknięty został Living Coral, czyli kolor przypominający nam zabarwienia podwodnych koralowców, wystąpił między innymi w kolekcji Marca Jacobsa czy na włoskim pokazie Eriki Cavallini. Projektanci stawiają także na błękit, szczególnie na zwiewnych tkaninach jak chusta plażowa czy tunika. A do kompletu soczysta cytryna, najlepiej w wersji total look - od góry do dołu. Damskie stroje kąpielowe warto wybrać właśnie w tych kolorasz szczególnie, iż każdy z nich jest twarzowy i na tyle intensywny by nieco odmłodzić nasze rysy twarzy.

Damskie stroje kąpielowe - printy i kroje



Ale na samych kolorach nie można zakończyć wyboru stroju czy dodatków na plażę! Mamy dobrą nowinę dla wszystkich Pań, które znudziły się bikini. W tym sezonie zdecydowaną górą są stroje jednoczęściowe. W modny print kwiatowy, z falbanką ala hiszpanka lub floral z palmami a także gładki materiał - tu pełna dowolność! Pamiętaj, że damskie stroje kąpielowe najlepiej prezentują się z dodatkami. W tym sezonie postaw na słomiane kapelusze oraz torby plażowe.